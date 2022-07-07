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ЗСУ змусили ворога в паніці тікати під Бахмутом і відбили кілька атак, - Генштаб

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Україна, Четвер 07 липня 2022 19:05
ЗСУ змусили ворога в паніці тікати під Бахмутом і відбили кілька атак, - Генштаб Фото: ЗСУ змусили ворога в паніці тікати під Бахмутом і відбили кілька атак (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України змусили російських окупантів у паніці тікати під Бахмутом і відбили кілька атак противників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

  • На Волинському та Поліському напрямках значних змін у стані, складі та характері дій білоруської армії немає. При цьому зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території країни.
  • На Сіверському напрямку окупанти, задля демонстрації своєї присутності, обстріляли з артилерії райони Вовківки, Кіндратівки та Миропілля Сумської області. Також вони завдали авіаударів поблизу Есмані та Миропілля.
  • На Слобожанському напрямку противники продовжують зосереджувати зусилля на утриманні позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово захопленої території. Протягом дня окупанти задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Харківської області уздовж лінії зіткнення.
  • Наші воїни звели нанівець усі потуги противника просунутись в напрямку Соснівки. ЗСУ відбили штурм, а росіяни відійшли на раніше зайняті позиції.

Тим часом окупанти намагаються встановити повний контроль над територією Луганської області.

  • На Словʼянському напрямку ворог знову безуспішно штурмував Богородичне, намагаючись повністю його захопити. ЗСУ жорстко придушили цю спробу.
  • Противник здійснює вогневе ураження ствольною та реактивною артилерією районів населених пунктів Сулигівка, Червоне, Нікополь, Новопавлівка, Карнаухівка, Адамівка, Краснопілля, Богородичне, Мазанівка, Дібрівне та Долина. Для ударів по останньому застосувавалась штурмова та армійська авіація.
  • На Краматорському напрямку окупанти здійснили невдалі спроби штурмових дій в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського.
  • Зі ствольної та реактивної артилерії ворог обстрілював райони населених пунктів Маяки, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янске, Золотарівка та Званівка. Ворожий авіаудар зафіксовано в районі Серебрянки.
  • На Бахмутському напрямку українські військові завдали противнику втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Окупанти у паніці відійшли.
  • Ворог обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Виїмка, Іванодарʼївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Покровське, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Клинове, Вершина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк. Також застосував армійську авіацію поблизу Шумів. Закріплюється на околицях населеного пункту Спірне.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
  • Літаками штурмової авіації противник завдав удару поблизу Камʼянського.
  • На Південнобузькому напрямку суттєвих змін немає. Підрозділи противника продовжують утримувати зайняті позиції та обстрілюють позиції підрозділів наших військ.

Окрім того, в акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує в готовності до застосування до 6 носіїв високоточної зброї. Сумарна кількість крилатих ракет морського базування типу "Калібр" може складати до 40 одиниць.

Нагадаємо, сьогодні українські військові ліквідували ще 150 окупантів. Загалом росіяни втратили 36 650 військових.

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