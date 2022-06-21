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ЗСУ в Запорізькій області вже отримали західну зброю. Українські позиції суттєво покращилися

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Запорізька область, Вівторок 21 червня 2022 20:25
ЗСУ в Запорізькій області вже отримали західну зброю. Українські позиції суттєво покращилися Фото: Олександр Старух, голова Запорізької ОВА (facebook.com starukholexander)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України в Запорізькій області отримали західну зброю та вже опанували її. Завдяки цього позиції українських сил суттєво покращилися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телеканалу "Рада".

"Допомога наших західних партнерів надійшла декілька тижнів тому і досить суттєво покращила позиції наших військ, тому що артилерійські дуелі - це наразі одна з основних форм протистояння", - сказав він.

Голова Запорізької ОВА зазначив, що зброя, зокрема гармати, що стріляють, як снайперські гвинтівки, прийшла дуже вчасно.

Старух відмітив, що окупанти вже не почувається так вільно, як це було раніше, коли вони завдавали великі артилерійські ураження по Оріховому та Комишувасі.

Нагадаємо, ЗСУ готуються до наступу на Запорізькому напрямку.

Також повідомлялося, що дві людини підірвалися на міні в Запорізькій області, коли намагалися самостійно евакуюватися з окупованої частини регіону.

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Олександр Старух Запорожская область
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