У Запорізькій області під час евакуації підірвалися дві людини
Фото: у Запорізькій області під час евакуації підірвалися дві людини (Getty Images)
Напередодні ввечері в Запорізькій області підірвалися на міні дві людини, які намагалися самостійно евакуюватися з окупованої частини регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
Потерпілі отримали важкі поранення. Їх доставили до медичного закладу.
За даними слідства, російські військові замінували поле і грунтову дорогу біля села Мала Токмачка Пологівського району.
У зв'язку з подією прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів і звичаїв війни.
Раніше повідомлялося, що українські військові готуються до наступу на запорізькому напрямку.
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