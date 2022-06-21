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У Запорізькій області під час евакуації підірвалися дві людини

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Запорізька область, Вівторок 21 червня 2022 15:30
У Запорізькій області під час евакуації підірвалися дві людини Фото: у Запорізькій області під час евакуації підірвалися дві людини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Напередодні ввечері в Запорізькій області підірвалися на міні дві людини, які намагалися самостійно евакуюватися з окупованої частини регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Потерпілі отримали важкі поранення. Їх доставили до медичного закладу.

За даними слідства, російські військові замінували поле і грунтову дорогу біля села Мала Токмачка Пологівського району.

У зв'язку з подією прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Раніше повідомлялося, що українські військові готуються до наступу на запорізькому напрямку.

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