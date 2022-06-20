ЗСУ переходять у наступ на Запорізькому напрямку, - "Азов"

Українські військові готуються до наступу на Запорізькому напрямку. Найближчими тижнями наші бійці планують тиснути на ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова командира підрозділу "Азов" Родіона Кудряшова в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Запорізькій області ми переходимо з активної оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції й тиснемо ворога якомога далі. Противник обстрілює мирні села, які знаходяться на передовій. Ворогу не вдається здійснювати прориви на нашому напрямку", - заявив Кудряшов.

Також командир підрозділу "Азов" відзначив, що лінія фронту потроху вирівнюється й стає схожою на позиційну війну, однак найближчими тижнями ЗСУ планують проявляти ініціативу, забирати динаміку та тиснути на ворога по всій лінії зіткнення.