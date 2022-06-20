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ЗСУ переходять у наступ на Запорізькому напрямку, - "Азов"

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Понеділок 20 червня 2022 12:45
ЗСУ переходять у наступ на Запорізькому напрямку, - "Азов" Фото: ЗСУ переходять у наступ на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові готуються до наступу на Запорізькому напрямку. Найближчими тижнями наші бійці планують тиснути на ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова командира підрозділу "Азов" Родіона Кудряшова в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Запорізькій області ми переходимо з активної оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції й тиснемо ворога якомога далі. Противник обстрілює мирні села, які знаходяться на передовій. Ворогу не вдається здійснювати прориви на нашому напрямку", - заявив Кудряшов.

Також командир підрозділу "Азов" відзначив, що лінія фронту потроху вирівнюється й стає схожою на позиційну війну, однак найближчими тижнями ЗСУ планують проявляти ініціативу, забирати динаміку та тиснути на ворога по всій лінії зіткнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ситуацію на Запорізькому напрямку й загалом на фронті, станом на 19 червня. Окупанти накопичують резерви і готуються до наступу на Слов'янськ.

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