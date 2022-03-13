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ЗСУ захопили ворожий комплекс РЕБ: працюватиме проти окупантів

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Київ, Неділя 13 березня 2022 08:25
ЗСУ захопили ворожий комплекс РЕБ: працюватиме проти окупантів Фото: ЗСУ захопили ворожий комплекс РЕБ (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Марія Кучерявець

Збройні Сили України захопили російський комплекс радіоелектронної боротьби. Тепер він працюватиме проти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"За минулу добу 10 гірсько-штурмовій бригаді вдалося захопити комплекс РЕБ противника, який тепер буде працювати проти самих свинособак", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну обстановку на фронтах.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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