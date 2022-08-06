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ЗСУ захопили як трофей копію прапора, встановленого у 1945 році над Рейхстагом

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Україна, Субота 06 серпня 2022 19:14
ЗСУ захопили як трофей копію прапора, встановленого у 1945 році над Рейхстагом Фото: ЗСУ взяли як трофей копію прапора, встановленого над Рейхстагом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники захопили як бойовий трофей копію прапора, який був встановлений в 1945 році над Рейхстагом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Зазначається, що українські бійці в ході зіткнення на південно-східному напрямку вибили окупантів з позицій. Під час відступу російські солдати залишили на місці амуніцію, боєприпаси та продукти.

"Серед інших трофеїв наші бійці виявили й бойовий прапор - точну копію прапора перемоги, встановленого червоноармійцями 1 травня 1945 року в Берліні над Рейхстагом", - йдеться у повідомленні.

Цей прапор використовує правонаступниця червоноармійської радянської дивізії - 150 мотострілецька дивізія ордена Кутузова. Вона була створена у 2016 році і належить Південного військового округ РФ. Дислокується дивізія у Ростовській області.

ЗСУ захопили як трофей копію прапора, встановленого у 1945 році над Рейхстагом

Фото: ЗСУ взяли як трофей копію прапора, встановленого над Рейхстагом (facebook.com/128brigade)

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни українські військові вже ліквідували 41 900 окупантів.

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