ЗСУ захопили як трофей копію прапора, встановленого у 1945 році над Рейхстагом

Українські захисники захопили як бойовий трофей копію прапора, який був встановлений в 1945 році над Рейхстагом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Зазначається, що українські бійці в ході зіткнення на південно-східному напрямку вибили окупантів з позицій. Під час відступу російські солдати залишили на місці амуніцію, боєприпаси та продукти.

"Серед інших трофеїв наші бійці виявили й бойовий прапор - точну копію прапора перемоги, встановленого червоноармійцями 1 травня 1945 року в Берліні над Рейхстагом", - йдеться у повідомленні.

Цей прапор використовує правонаступниця червоноармійської радянської дивізії - 150 мотострілецька дивізія ордена Кутузова. Вона була створена у 2016 році і належить Південного військового округ РФ. Дислокується дивізія у Ростовській області.

Фото: ЗСУ взяли як трофей копію прапора, встановленого над Рейхстагом (facebook.com/128brigade)