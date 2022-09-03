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ЗСУ на півдні знищили понад 100 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки

Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України знищили на півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь" в Facebook.

ЗСУ захопили в полон трьох російських військових, 2 танки Т-62, бойова машина десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.

Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по позиціях ЗСУ, у відповідь наша авіація завдала 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.

ЗСУ вразили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади і понтонну переправу біля козацького.

Також були вражені два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів у Херсонському та Бериславському районах.

Втрати росіян на півдні за добу:

  • 14 танків Т-72 і Т-62;
  • гаубиця "Мста-Б";
  • авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка;
  • 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган";
  • 3 гармати-гаубиці 152-го калібру;
  • мобільний міномет 120 калібру;
  • 2 безпілотних розвідники;
  • 35 одиниць автобронетехніки.

Нагадаємо, 1 вересня ЗСУ ліквідували близько 350 окупантів. З початку повномасштабної війни Росія втратила вже 48700 своїх військових.

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