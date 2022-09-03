ЗСУ на півдні знищили понад 100 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки

ЗСУ захопили в полон трьох російських військових, 2 танки Т-62, бойова машина десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.

Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по позиціях ЗСУ, у відповідь наша авіація завдала 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 400 артилерійських завдань.

ЗСУ вразили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади і понтонну переправу біля козацького.

Також були вражені два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів у Херсонському та Бериславському районах.

Втрати росіян на півдні за добу:

14 танків Т-72 і Т-62;

гаубиця "Мста-Б";

авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка;

2 реактивні системи залпового вогню "Ураган";

3 гармати-гаубиці 152-го калібру;

мобільний міномет 120 калібру;

2 безпілотних розвідники;

35 одиниць автобронетехніки.

Нагадаємо, 1 вересня ЗСУ ліквідували близько 350 окупантів. З початку повномасштабної війни Росія втратила вже 48700 своїх військових.

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