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ЗСУ на півдні України знищили десятки окупантів і 7 одиниць технки, включаючи "Град" і ЗРК "Тор"

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Субота 07 травня 2022 02:49
ЗСУ на півдні України знищили десятки окупантів і 7 одиниць технки, включаючи "Град" і ЗРК "Тор" Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові на південних рубежах оборони протягом доби завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці. Зазначається, що в Херсонській і Миколаївській областях противник продовжував ведення бойових дій на зайнятих позиціях, не проявляючи "особливої активності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

Так, загальні втрати ворога за добу, 6 травня, склали:

  • 21 окупант,
  • 1 безпілотник типу "Орлан-10", збитий в Миколаївській області,
  • 4 самохідних гаубиці,
  • 1 реактивна система залпового вогню "Град",
  • 1 зенітно-ракетний комплекс "ТОР", який був підготовлений до застосування на острові Зміїний.

Ворогом 6 травня було здійснено 5 ракетних ударів у південних регіонах, а також рашисти застосовували при обстрілі системи залпового вогню "Смерч".

"На Миколаєві - одна ракета знищена загороджувальним зенітним вогнем, а інші вдарили по раніше зруйнованому залізничному мосту", - розповіли в ОК "Південь".

Також зазначається, що вранці в Білгород-Дністровському районі Одеської області силами ППО була знешкоджена ворожа ракета, а ввечері загарбники випустили по Одеському району 2 ракети - в результаті ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що протягом доби, 6 травня, українські військові на Донбасі успішно відбили 8 ворожих атак і знищили 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та 1 автомобіль.

Також ми писали, що бійці ЗСУ на сході України виявили і знищили склад з боєприпасами російських окупантів.

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