ЗСУ на півдні завдали п'ять авіаударів, знищили два склади боєприпасів і вогневу точку

Авіація збройних сил України на південному напрямку завдала п'ять ударів по скупченню російської військової техніки, а також по командних і опорних пунктах ворожих підрозділів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".
Всього ж за минулу добу на півдні України російська армія втратила два танки, п'ять бронемашин, а також 24 солдати. Крім того, українським військовим вдалося знищити два польових склади боєприпасів і вогневу точку.
Нагадаємо, раніше механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи показала, як знищують російських окупантів у Мар'їнці під Донецьком.
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