RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ на півдні завдали п'ять авіаударів, знищили два склади боєприпасів і вогневу точку

Фото: ЗСУ на південній ділянці фронту знищили два склади противника (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Авіація збройних сил України на південному напрямку завдала п'ять ударів по скупченню російської військової техніки, а також по командних і опорних пунктах ворожих підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Всього ж за минулу добу на півдні України російська армія втратила два танки, п'ять бронемашин, а також 24 солдати. Крім того, українським військовим вдалося знищити два польових склади боєприпасів і вогневу точку.

Нагадаємо, раніше механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи показала, як знищують російських окупантів у Мар'їнці під Донецьком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійська РФВторгнення Росії до України