ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель, в низці сіл під Києвом російські окупанти

Збройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь і Буча та селище Гостомель Київської області. Однак російські окупанти продовжують постійно обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмитрівську громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бучанську міську раду у Facebook.
Повідомляється, що вночі окупанти обстріляли село Шпитьки і виникла пожежа. Також зазначається, що постійні бої ведуться на Житомирській трасі.
Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України.
Зазначається, що багато сіл окуповані і вони на межі гуманітарної катастрофи. Також важка ситуація з продуктами, медикаментами, гігієнічними товарами та дитячим харчуванням у Клавдієвому-Тарасовому, Северинівці, Березівці та Миколаївці.
Окрім того, села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади окуповані ворогом. Ці села перебувають без зв’язку. До того ж окупанти вдираються у хати, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, а худобу ріжуть на м’ясо.
У Немішаєвській громаді немає світла, газу, зв'язку, люди потребують продуктів, води, медикаментів. Мешканці хочуть евакуюватися.
Додамо, що мер Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону не підтвердив цю інформацію та заявив, що це мають озвучувати військові, а не міські ради.
Раніше ми повідомляли, що Ірпінь почали зачищати від диверсантів.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 28-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!