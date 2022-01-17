ЗСУ виконають свою роботу і борг у разі агресії Росії, - Залужний

Главком зазначив, що починаючи з 2014 року ЗСУ почали "дещо зменшувати апетити" Росії щодо України. При цьому він додав, що в той період українські військові практично не отримували ніякої допомоги.

"Ми продовжуємо це робити вже протягом восьми років, і не важливо, які там плани має Російська Федерація. Збройні Сили України виконають свою роботу і свій обов'язок", - запевнив Залужний.

За його словами, за вісім років російської агресії Україна заплатила страшну ціну. У протистоянні з окупантом загинули понад 4 тисячі українських військових.

"Ми будемо продовжувати виконувати цю роботу (захищати Україну - ред.) без варіантів. Тільки ми і кожен з нас особисто", - додав генерал.