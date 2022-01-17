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ЗСУ виконають свою роботу і борг у разі агресії Росії, - Залужний

Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України (ЗСУ) виконають свою роботу і обов'язок у разі вторгнення Росії. У цьому випадку українські військові продовжать виконувати свої обов'язки "без варіантів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного для "Укрінформу".

Главком зазначив, що починаючи з 2014 року ЗСУ почали "дещо зменшувати апетити" Росії щодо України. При цьому він додав, що в той період українські військові практично не отримували ніякої допомоги.

"Ми продовжуємо це робити вже протягом восьми років, і не важливо, які там плани має Російська Федерація. Збройні Сили України виконають свою роботу і свій обов'язок", - запевнив Залужний.

За його словами, за вісім років російської агресії Україна заплатила страшну ціну. У протистоянні з окупантом загинули понад 4 тисячі українських військових.

"Ми будемо продовжувати виконувати цю роботу (захищати Україну - ред.) без варіантів. Тільки ми і кожен з нас особисто", - додав генерал.

Нагадавши, Німеччина чекає від Росії явних кроків щодо зниження напруженості біля кордонів України.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пригрозила Росії наслідками у разі вторгнення в Україну,

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Збройні сили УкраїниРосійська Федерація