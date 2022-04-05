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ЗСУ вперше застосували трофейний "Сонцепік " проти окупантів

Фото: важка вогнеметна система "Сонцепік" (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України вперше застосували трофейну важку вогнеметну систему "Сонцепік" проти окупантів. Установка працювала на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Ізюмський напрямок. Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю-ТОС - 1А "Сонцепік" проти нього самого", - зазначив Братчук.

Він також уточнив, що для роботи установки є необхідний боєкомплект і заряджаюча машина.

Нагадаємо, в березні Росія визнала, що використовує в Україні систему "Сонцепік" з термобаричними боєголовками, які ще називають "вакуумними бомбами". Застосування цієї зброї заборонено навіть у військових цілях, якщо під удар можуть потрапити цивільні.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України