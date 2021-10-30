В ЗСУ знову заперечили повернення нових територій на Донбасі

Сьогодні в мережі поширилась інформація про те, що ЗСУ повернули село Старомар'ївку на Донбасі, обладнали там блок-пост й оборонні позиції. Водночас керівництво 93 бригади "Холодний Яр" заперечило це.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 93 ОМБр "Холодний Яр".

Зазначається, що 26 жовтня група військовослужбовців 93 механізованої бригади зайняла спостережні пости на околицях Старомар’ївки з метою охорони робочої групи, яка в той день проводила заходи щодо надання гуманітарної допомоги місцевим мешканцям.

"Після завершення роботи гуманітарної місії в той же день, 26 жовтня, усі військовослужбовці 93 бригади, які були задіяні для охорони робочої групи, залишили населений пункт Старомар'ївка та повернулися до своїх місць несення служби на лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей", - додає пресслужба бригади.

Станом на сьогодні, в межах села Старомар'ївка немає жодного військового ЗСУ.