ЗСУ на Сході знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 15 окупантів

Російські військові не полишають спроб захопити Схід України. Однак, ЗСУ продовжують давати відсіч ворогу та знищувати техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичноге угруповання "Схід".
Протягом доби, 6 травня, українські військові виявили та знищили склад з боєприпасами російських загарбників.
Втрати ворога складають:
Раніше ми повідомляли, що на Донбасі ЗСУ відбили 11 атак окупантів та збили 7 безпілотників.
Також ми писали, що окупанти розмістили до 800 поранених солдат РФ у божевільні Ростовської області.
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