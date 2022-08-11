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ЗСУ на сході збили два ворожі безпілотники

Фото: ЗСУ на сході збили два ворожих безпілотника (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У середу, 10 серпня, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили два безпілотники на Луганському та Харківському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Повітряних сил ЗСУ.

"10 серпня на Луганському та Харківському напрямках підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збиті два російські безпілотні апарати оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Також на кількох напрямках ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала більше 10-ти групових авіаударів по скупченню живої сили, озброєння і військової техніки російських окупаційних військ.

Нагадаємо, українські бійці за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 43 000 своїх військових убитими.

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