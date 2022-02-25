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ЗСУ ведуть бої з російськими окупантами біля Димера та Іванкова

Автор: Артур Родивилов

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулася велика кількість броньованої техніки противника. ЗСУ зупинили сили ворога на рубежі річки Тетерів, міст через річку зруйнований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Противник завдав повітряного удару по підрозділах в районі міста Кропивницький.

Відзначена значна активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового і Тирасполя.

Ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого вчора рвалися російські повітряні десанти.

Повітряні Сили збройних сил України захищають небо над Києвом.

Нагадаємо, вранці 25 лютого російські окупанти обстріляли місто Старобільськ в Луганській області. Одна людина загинула.

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Збройні сили України