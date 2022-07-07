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ЗСУ встановили прапор України на острові Зміїний (фото та відео)

Фото: ЗСУ встановили прапор України на острові Зміїний (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці підняли на острові Зміїний прапор України. Опубліковані кадри його встановлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

Фото: ЗСУ встановили прапор України на острові Зміїний (t.me/Bratchuk_Sergey)

"Державний прапор України, встановлений на о. Зміїному (селище Біле Ізмаїльського району Одеської області)", - написав Братчук.

На прапорі також написали послання для російських військових: "Пам'ятай "русский военный корабль" острів Зміїний - це Україна!" і підпис начальника Одеської ОВА Максима Марченка.

Звільнення Зміїного

Нагадаємо, 30 червня російські війська покинули острів Зміїний, після проведеної ЗСУ операції по звільненню.

Вже 4 липня в ЗСУ офіційно повідомили, що на острові Зміїний завершена військова операція, а на території острова встановлено прапор України.

Після цього ворог продовжує атаки з повітря на острів.

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