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ЗСУ знищили на півдні склад боєприпасів, живу силу і техніку окупантів

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні Сили України на півдні знищили склад боєприпасів, 13 загарбників і військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Протягом дня позиціям ЗСУ ворог завдав 10 авіаційних ударів. Без втрат.

Авіація ЗСУ три рази вдарила по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному.

"Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ також знищили одну російську гаубицю "Мста-С" і три одиниці броньованої техніки.

Корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 одиниць. Серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр".

Нагадаємо, у вівторок, 23 серпня, українські військові "приземлили" ще п'ять ворожих безпілотників.

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