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ЗСУ знищили на Сході до 80 окупантів і три летальні апарати

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Донбас, Субота 09 квітня 2022 22:05
ЗСУ знищили на Сході до 80 окупантів і три летальні апарати Фото: українські військові знищили на Сході до 80 окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України (ЗСУ) на Сході відбили три атаки противника. Ворог відступив з втратами, знищено до 80 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зазначається, що протягом 9 квітня в районі відповідальності угруповання українські військові відбили три атаки противника. Бої на Сході тривають.

За сьогоднішній день ЗСУ знищили:

  • до 80 окупантів;
  • 3 танки;
  • 5 бойових машин піхоти і бронетранспортерів;
  • 6 АТ;
  • 1 літак;
  • 1 вертоліт;
  • 1 безпілотник.

Нагадаємо, 9 квітня окупанти атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе.

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