ЗСУ знищили на Сході до 80 окупантів і три летальні апарати
Фото: українські військові знищили на Сході до 80 окупантів (Getty Images)
Збройні сили України (ЗСУ) на Сході відбили три атаки противника. Ворог відступив з втратами, знищено до 80 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Зазначається, що протягом 9 квітня в районі відповідальності угруповання українські військові відбили три атаки противника. Бої на Сході тривають.
За сьогоднішній день ЗСУ знищили:
- до 80 окупантів;
- 3 танки;
- 5 бойових машин піхоти і бронетранспортерів;
- 6 АТ;
- 1 літак;
- 1 вертоліт;
- 1 безпілотник.
Нагадаємо, 9 квітня окупанти атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе.
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