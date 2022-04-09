ЗСУ знищили на Сході до 80 окупантів і три летальні апарати

Збройні сили України (ЗСУ) на Сході відбили три атаки противника. Ворог відступив з втратами, знищено до 80 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

За сьогоднішній день ЗСУ знищили:

Зазначається, що протягом 9 квітня в районі відповідальності угруповання українські військові відбили три атаки противника. Бої на Сході тривають.

Нагадаємо, 9 квітня окупанти атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе.

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