ЗСУ знищили танкову роту російських військ під час наступу (відео)

"На відео зафіксована спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України. Зокрема під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено 9 ворожих танків", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, за минулу добу штурмовики Збройних сил України двічі за день парами завдали удару по скупченню противника в районі Снігурівки Миколаївської області.

Загалом за добу ЗСУ на південному напрямку знищили 194 солдати противника, три склади з боєприпасами та 42 одиниці техніки.

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