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ЗСУ знищили склад окупантів в Балаклії, установку С-300 та САУ (відео)

Фото: ЗСУ знищили склад окупантів в Балаклії, установку С-300 та САУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знищили склад окупантів у окупованій Балаклії (Харківська область) та продемонстрували відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання об'єднаних сил.

"На відео враження складу окупантів в Балаклії, установки С-300, а також САУ противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ОП анонсували гарні новини щодо просування ЗСУ на Харківському напрямку.

Також ЗСУ використовують на фронті систему "Буревій". Українські військові розповіли про переваги вітчизняної системи над радянською.

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