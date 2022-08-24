RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Токмаку

Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Токмаку (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 24 серпня Збройні сили України завдали точного удару по ворожому складу боєприпасів в окупованому Токмаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кушугумської громади.

"Сьогодні відразу після півночі тимчасово окупований Токмак Запорізької області привітав Україну з Днем Незалежності яскравими феєрверками: попередньо, відомо про точне попадання до складу боєкомплектів росіян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 24 серпня під час повітряної тривоги українські сили протиповітряної оборони збили над Черкаською областю ворожу ракету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЗапорожская областьВійна в Україні