ЗСУ знищили склад з боєприпасами в Каховці і підтвердили ураження двох мостів

Йдеться про Антонівський міст та міст через Каховську ГЕС.

"Суттєвого ураження завдано Антонівському мосту, підтверджено вагому ступінь пошкодження мосту через Каховську ГЕС, знищено склад ворожих боєприпасів у Каховці", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ завдали авіаційних ударів по опорному пункту, районам зосередження живої сили, озброєння і техніки, складах боєприпасів та системам протиповітряної оборони окупантів.

Втрати Росії на півдні через стуки:

17 окупантів;

ЗРК "Бук";

Мінометний комплекс "Сані";

5 одиниць броньованих автомобілів та іншої техніки.

Зазначається, що окупанти 8 разів завдавали авіаційних ударів по позиціях українських військових.

У Чорному морі Росія тримає чотири ракетоносії, споряджені 28 ракетами типу "Калібр". Всього біля узбережжя Криму зосереджені 13 кораблів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська ударом по Антонівському мосту потрапили в російську колону з боєприпасами. В результаті було багато вибухів, а міст отримав значні пошкодження.

Крім того, було завдано черговий удар по Каховському мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.