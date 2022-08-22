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ЗСУ знищили російську ППО в Харківській області (відео)

Фото: Російська зенітна самохідна установка "Шилка" (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники спільно з артилеристами Збройних сил України знищили російську систему протиповітряної оборони в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДПСУ в Telegram.

Українські артилеристи завдали точного удару по зенітній самохідній установці "Шилка", яку росіяни намагалися приховати в лісосмузі.

"Прикордонники з артилеристами мінуснули ворожу ППО в Харківській області. Гори-гори ясно! Так, щоб не згасло", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили 4 системи ППО росіян. Крім того, українські війська ліквідували 200 військових країни-агресора.

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