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ЗСУ знищили російської військової техніки на 3 мільярди доларів - Forbes

Автор: Дмитрий Войналович

Станом на десятий день війни Росії проти України наша армія знищила військової техніки окупантів на 331 мільярдів рублів, що рівняється приблизно трьом мільярдам доларів.

Про це йдеться у матеріалі видання Forbes.

За оцінками експертів, серед знищеної російської техніки - 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин.

Зокрема, лише зруйновані танки коштували Кремлю один мільярд доларів, ББМ - 600 мільйонів доларів, а літаки та гелікоптери разом - більше одного мільярда.

Однак поки що невідомо, які саме літаки були збиті. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за 11 мільйонів доларів, Су-30 - 33 мільйона доларів, Су-34 - 36 мільйонів доларів.

ЗСУ також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Васильковом і під Кропивницьким. Вартість кожного - по 86 мільйонів доларів.

Втрати окупантів за 10 днів війни (інфографіка: forbes.ua)

Зауважимо, що така вартість є приблизною, адже Forbes брав вартість одиниці техніки у відкритих джерелах.

Наприклад, ціна танка в розрахунках - 4 мільйони доларів. Саме за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.

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