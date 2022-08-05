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ЗСУ вже знищили десяток російських "Метеоритів". Що відомо про цю техніку

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 14:51
ЗСУ вже знищили десяток російських "Метеоритів". Що відомо про цю техніку Фото: українські військові знищили російський "Метеорит" (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові розповіли, що являє собою російський "Метеорит", нещодавно знищений в Харківській області. Загалом з початку війни ЗСУ знищили більше як десяток аналогічних машин ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Що це за техніка?

УР-77 "Метеорит", також відома в Росії як "Змей Горыныч", це доволі стара радянська установка розмінування. Вона була розроблена та виготовлялася на Харківському тракторному заводі ще у другій половині 1970-х років. Машина являє собою базове шасі від САУ 2С1 "Гвоздика", на яку встановили баштову пускову установку з напрямними для двох ракет, відсіки для детонаційного кабелю й пульт управління.

Основне призначення УР-77 - створення проходів у протитанкових мінних полях завширшки від 6 до 14 метрів шляхом створення потужної ударної хвилі, що впливає на детонатори мін. Для цього використовуються спецзаряди завдовжки близько 90 метрів, котрі нагадують пожежні рукави.

Заряд УЗП-77

Спецзаряди заповнені кількомастами кілограмами пластичної вибухівки, через яку проходить детонаційний кабель. "Доставка" зарядів на мінне поле здійснюється за допомогою спеціальних порохових ракет. "Закидається" заряд на відстань від 200 до 500 метрів залежно від його типу. На кінцевому етапі польоту ракети від’єднуються, а на детонаційний кабель подається електроімпульс підриву. Під час вибуху відбувається підрив мін, відкидання їх від місця вибуху або їхнє руйнування.

Втім, у реальних бойових обставинах вона рідко використовується подібним чином. Вибух заряду не дає 100 % гарантії, що місцевість є розмінованою. Зокрема можуть лишитися цілими міни, котрі мають підривники двократного натиску або протипіхотні міни натяжної дії. Також на вибухову хвилю не реагують магнітні та інфрачервоні підривники мін. Саме тому ті ж росіяни найчастіше використовують УР-77 для обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури українських міст.

Як повідомлялось, бійці ЗСУ знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит" в Харківській області.

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