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ЗСУ знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3"

ЗСУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" (wikipedia)
Автор: Тетяна Самарук

Українські військові і далі продовжують нищити ворожу техніку. Цього разу з ладу вивели комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зазначається, що в результаті вчорашньої роботи ЗСУ знищено росіян та комплекс радіоелектронної боротьби РБ-341В "Леєр-3".

"У результаті вчорашньої плідної роботи українських воїнів далеко не всі росіяни залишилися живими. Ось що буває, коли "визволителі" наслухаються російської фашистської пропаганди та йдуть завойовувати чужу землю, але щось пішло не так.", - йдеться у повідомленні.

За допомогою цього комплексу російські окупанти приглушають GSM-зв'язок.


Українські військові знищили нищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" (facebook.com/otueast)

Раніше ми повідомляли, що українські сапери підірвали російський ракетний комплекс "Тор М1".

Також ми писали, що українські військові захопили російський танк у Київській області.

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