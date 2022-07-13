ЗСУ знищили реактивну установку "Ураган" і два склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Пара штурмовиків Збройних сил України завдали удару по складу боєприпасів і скупченню противника в районі Новопетрівки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Три ворожих винищувачі намагалися перешкодити українській авіації шляхом пуску двох ракет "повітря-повітря", але безрезультатно. Саме ці ракети спричинили руйнування котельні поруч з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка і виникла пожежа в полі за містом.

Всього ж на південному напрямку за день українськими військовими знищено 30 солдатів противника, одну гаубицю, реактивну систему залпового вогню "Ураган", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 2 польових склади боєприпасів.