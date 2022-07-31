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ЗСУ знищили близько 200 окупантів й десяток артилерійських систем: нові втрати росіян

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України за минулу добу ліквідували 160 російських військових. Також знищили десяток артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника на 31 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 40830 (+160) осіб ліквідовано;
  • танків - 1763 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 4004 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 916 (+10) од.;
  • РСЗВ - 259 (+1) од.;
  • засоби ППО - 117 (+0) од.;
  • літаків - 223 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 190 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 735 (+2).;
  • крилаті ракети - 174 (+0).;
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2902 (+13) од.;
  • спеціальна техніка - 80 (+2).

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за позаминулу добу наші воїни ліквідували ще 170 окупантів.

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