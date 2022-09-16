ЗСУ знищили ще одне місце зосередження російських військ у Луганській області, - ОВА

ЗСУ атакували опорний пункт окупантів у Перевальську, також є влучання у казарму в Лисичанську.

"У результаті ефективних високоточних ударів в районі Перевальська трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Зафіксоване влучання й у казарму в Лисичанську", - йдеться у повідомленні.

Російські війська масово звозять поранених зі Слобожанського напрямку у міські лікарні Новоайдара. Всі медичні заклади міста перепрофілюють у військові госпіталі, зокрема і дитячу лікарню.

Крім того, окупанти вимикають мобільний та кабальний інтернет в області, але продовжують випускати пропагандистські ролики про нібито "контрольовану ситуацію".

Також окупаційна влада так званої "ЛНР" продовжують забирати чоловіків на війну проти України.

"Мешканці міст Луганщини щодня бачать полювання на чоловіків. Із останніх хитрощів окупантів - використання цивільних мікроавтобусів із надписом "Продам", які не викликають почуття небезпеки, допоки звідти не виходять за тобою військові", - додали в ОВА.