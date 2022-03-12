ЗСУ знищили ще один російський командний пункт

Українські військові знищили російський командний пункт. Опубліковано відео ліквідації ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.
"Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території", - написав Залужний.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ знищили сім батальйонних груп окупантів.
Додамо, понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.