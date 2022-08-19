ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 44700 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 1899 (+10) од,

бойових броньованих машин - 4195 (+16) од,

артилерійських систем - 1016 (+6) од,

РСЗВ - 266 (+1) од,

засоби ППО - 141 (+5) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 795 (+2),

крилаті ракети - 190 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3130 (+69) од,

спеціальна техніка - 94 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що ЗСУ на півдні за минулу добу завдали 4 удари по ворогу і зірвали плани повернути в стрій Каховський міст.

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