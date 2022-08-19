ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні

Українські бійці за минулу добу ліквідували 400 окупантів. Також було знищено 69 одиниць автомобільної техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, що ЗСУ на півдні за минулу добу завдали 4 удари по ворогу і зірвали плани повернути в стрій Каховський міст.
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