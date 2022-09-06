ЗСУ знищили 4 склади та один вертоліт К-52 росіян, - ОК "Південь"

Зазначається, що авіація протягом бойового дня 18 разів атакувала позиції, логістику, командні та опорні пункти противника.

"У районі Новогригорівки під час спроби атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52. У районі Андріївки, силами ППО знищено дві ракети Х-59", - вказують в ОК "Південь".

Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.

"Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний", - наголошують військові.

Підтверджені втрати окупантів 5 вересня складають:

86 солдатів;

4 танки;

12 одиниць авто-бронетехніки;

4 гаубиці 152-го калібру "Мста-Б" і "Мста-С";

3 гармати 152-го калібру "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С";

станцію зв'язку;

протитанковий ракетний комплекс.

Окрім цього, ЗСУ ліквідовали 4 склади ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.