ЗСУ знищили 13 опорних пунктів, окупанти намагаються приховати масові втрати, - Генштаб

За минулу добу для підтримки дій наземних угруповань авіація ЗСУ здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, нанесеного Силами оборони по місцях зосередження російських військ.

"В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інші трупи російських солдатів вивозили в переповнених вантажівках", - повідомили в Генштабі.

Від авіаційних і ракетних ударів і залучення ворогом РСЗВ за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівки, Дружківки, Куп'янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар'їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового.

Ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру з танків і артилерії різних типів:

на Сіверському напрямку - в районі населеного пункту Лугівка Сумської області;

- в районі населеного пункту Лугівка Сумської області; на Харківському напрямку , зокрема з території Російської Федерації - в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибіної та Стрілочної;

, зокрема з території Російської Федерації - в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибіної та Стрілочної; на Слов'янському напрямку - Дворічна і Гороховатка;

- Дворічна і Гороховатка; на Краматорському напрямку - Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Піскунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне;

- Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Піскунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне; на Бахмутському напрямку - Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе;

- Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе; на Авдіївському напрямку - Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне.

- Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення;

ворог активних дій не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення; на Південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БПЛА і здійснили 34 вильоти оперативно-тактичної авіації для ударів по території Херсонської та Запорізької областей.

Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що окупанти намагаються зміцнити першу лінію оборони в Донецькій і Запорізькій областях.

Додамо, як заявили в британській розвідці, ЗСУ зміцнюють контроль над нещодавно звільненими районами Харківської області. Тим часом як окупанти значною мірою виведені з району на захід від річки Оскіл.

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