ЗСУ знищили 13 опорних пунктів, окупанти намагаються приховати масові втрати, - Генштаб

Збройні сили України вразили 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони росіян. Окупанти намагаються приховати масові втрати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу.
За минулу добу для підтримки дій наземних угруповань авіація ЗСУ здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.
Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, нанесеного Силами оборони по місцях зосередження російських військ.
"В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інші трупи російських солдатів вивозили в переповнених вантажівках", - повідомили в Генштабі.
Від авіаційних і ракетних ударів і залучення ворогом РСЗВ за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівки, Дружківки, Куп'янська, Сіверська, Нью-Йорка, Мар'їнки, Гуляйполя, Мирного та Великого Артакового.
Ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.
На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру з танків і артилерії різних типів:
Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.
Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що окупанти намагаються зміцнити першу лінію оборони в Донецькій і Запорізькій областях.
Додамо, як заявили в британській розвідці, ЗСУ зміцнюють контроль над нещодавно звільненими районами Харківської області. Тим часом як окупанти значною мірою виведені з району на захід від річки Оскіл.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.