Окупанти намагаються зміцнити першу лінію оборони в двох областях, - зведення Генштабу

Російські окупанти намагаються зміцнити першу лінію оборони в Донецькій і Запорізькій областях зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишками підрозділів, виведених з Харківського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Противник продовжує завдавати ударів по оселях мирних жителів і об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни.

Від авіаційних, ракетних ударів і реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Кривий Ріг, Харків, Краматорськ, Вовчанськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр'ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам'янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

За минулу добу ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

В інших напрямках противник обстрілює інфраструктуру з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - в районі Галаганівки Чернігівської області;

напрямку - в районі Галаганівки Чернігівської області; на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп'янськ;

напрямку - в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп'янськ; на Краматорському напрямку - Тетянівка, Крива Лука та Білогорівка;

напрямку - Тетянівка, Крива Лука та Білогорівка; на Бахмутському напрямку - Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Суха Балка;

напрямку - Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Суха Балка; на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;

напрямку - Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка; на Запорізькому напрямку - Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір'я;

напрямку - Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір'я; на Південнобузькому напрямку - Біла Криниця, Ольгине, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, мирне та Іванівка. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БПЛА.

За наявною інформацією, підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137 парашутно-десантного полку 106 парашутно-десантної дивізії Збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії зазначеним підрозділом без проведення додаткових заходів.

Через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи Збройних сил Російської Федерації, що виконують завдання вздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню і артилерії.

Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

За минулу добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили противника, двох взводних опорних пунктів і чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів три Су-25 і один Су-24М.

Нагадаємо, українські захисники вже звільнили понад 388 населених пунктів і деокупували 8,5 тисяч квадратних кілометрів Харківської області.

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