ЗСУ вдарили розвідгрупу росіян у Донецькій області, змусивши ворога відступити

"Раніше окупантам вдавалося проводити масовані наступи через значну перевагу в артилерії. Зараз міжнародної підтримки у вигляді HIMARS ще недостатньо для нашого контрнаступу, однак через знешкодження складів із боєприпасами ворогу стало набагато важче поповнювати запаси зброї та маневрувати", - розповів Гайдай.

Він зазначив, за останній місяць просування росіян втратило стрімкість.

"Протягом усього липня окупанти лише намагаються штурмувати Донеччину. Одну із таких спроб зупинено учора під Верхньокам’янським. Наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і вимусили відступити", - повідомив Гайдай.

Також він додав, що відійшов ворог і ще на п’ятьох напрямках, звідки робив спроби прорвати оборону наших бійців.

Втім, росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією.

"Так, протягом 29 липня ними на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, одну танкову, засновані міномети. Ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, здійснивши удари ще щонайменше по шести населених пунктах", - підсумував очільник області.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках ЗСУ відбили штурми росіян, на деяких з цих напрямків тривають бойові дії.

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