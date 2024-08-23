ВСУ незначительно продвинулись по всему своему выступу в Курской области РФ, - ISW

Согласно геолокационным кадрам от 21 и 22 августа, Вооруженные силы Украины в эти дни продвинулись по всему своему выступу в Курской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В частности, геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что ВСУ продвинулись в восточную часть Комаровки (к югу от Коренево и к востоку от Суджи). При этом, российские источники утверждают, что войска РФ якобы отбили украинские атаки в этом районе.

В то же время российские военкоры сообщают, что украинские силы, действующие к северо-востоку от Коренево, захватили Семеновку и продвинулись в южную часть Левшинки. Кроме того, по их утверждениям, ВСУ незначительно продвинулись в северной части Мартыновки (к северо-востоку от Суджи).

Дополнительные геолокационные кадры от 22 августа показывают, что украинская армия незначительно продвинулась в в южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи).

По утверждениям российских военкоров, подразделения российской "Дикой дивизии Донбасса", включая батальоны "Арбат", "Пятнашка" и "Сармат", отбили Нечаев (к северу от Суджи). Также корреспонденты РФ утверждали, что украинские силы продолжали вступать в бой с российскими силами в районах Глушково, Коренево, Суджа и Белово Курской области.



Кроме того, согласно утверждениям российских источников, вечером 21 августа, ВСУ провели разведку боем возле Забрамы Брянской области. Однако войска РФ, включая российских пограничников и чеченских бойцов спецназа "Ахмат" - отразили атаку.