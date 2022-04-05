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ЗСУ за добу на Сході знищили 80 окупантів та десятки одиниць техніки

На Сході знищили 80 окупантів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Сході Збройні сили України відбили атаку ворога та знищили до 80 окупантів і десятки одиниць російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зазначається, що українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв ЗСУ знищили:

  • особового складу - до 80;
  • танків - 4 (з них захоплено - 1);
  • БТР - 9;
  • БМП - 10;
  • міномет - 1;
  • БМ-21 - 1;
  • АТ - 17;
  • БПЛА - 1;
  • паливозаправники - 2.

"Щодня ворог втрачає техніку та живу силу. Втім, російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "просування вперед" та "без втрат". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Росія поширює фейк про застосування ЗСУ хлору та фосфору на півдні й сході України.

Також ми писали, що ЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантів.

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