ЗСУ на сході за добу знищили дванадцять танків і відбили більше десяти атак ворога, - Генштаб

На Ізюмському напрямку угруповання зі складу окремих підрозділів 1-ї танкової армії і 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу і повітряно-десантних військ задіюють всі наявні сили для спроб наступу.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман і Сєвєродонецьк. Не припиняються також штурмові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках підрозділи армії РФ намагаються поліпшити своє тактичне положення. Для придушення каналів радіозв'язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. На Криворізькому напрямку російська армія обстрілює підрозділів наших військ з артилерійських знарядь.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено дванадцять танків, чотири артилерійські системи, дев'ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки, сім автомобілів та дві одиниці спеціальної інженерної техніки противника.