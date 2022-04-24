ЗСУ за добу збили 17 повітряних цілей окупантів

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил і Сухопутних військ України протягом доби уразили 17 повітряних цілей російських окупантів, знищивши 3 літаки, 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня, і 5 крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Військові зазначили, що минулий день виявився непростим для українських захисників, як і інші. При цьому протягом 23 квітня вдалося збити:
"Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних війсь", - йдеться в повідомленні.
Також наша протиповітряна оборона продовжує знищувати ворога в небі України.
Раніше повідомлялося, що перед цим "урожайним днем" за трофеями для ЗС ЗСУ було 21 квітня, коли протягом доби наші військові збили 3 російські літаки, 3 вертольоти і ще 9 безпілотників.
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