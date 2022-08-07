ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

За минулу добу наші бійці ліквідували ще близько 300 окупантів. Також було знищено п'ять ворожих засобів ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника на 7 серпня орієнтовно склали:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за позаминулу добу наші воїни знищили ще 250 окупантів й десяток танків.
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