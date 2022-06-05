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ЗСУ здатні відбити Сєвєродонецьк, але це не має стратегічного значення, - Гайдай

Фото: ЗСУ здатні відбити Сєвєродонецьк, але це не має стратегічного значення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові здатні вибити окупантів із Сєвєродонецька. Однак, місто не має важливого стратегічного значення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в бліц-інтерв'ю для "Суспільного".

"Тут військове командування має приймати рішення, тому що вибити росіян із Сєвєродонецька - можливо. Це завдання нам під силу. Єдине - а який буде наступний крок? Вони відійдуть і з важкої артилерії з авіацією знищать все. У стратегічному плані місто Сєвєродонецьк не має величезного значення", - заявив Гайдай.

Як зауважив голова Луганської ОВА, Лисичанськ має більш вигідніше значення для українських військових через своє розташування. Однак, враховуючи те, що Сєвєродонецьк, є обласним центром, відбиття міста підніме бойових дух українців, а росіян - деморалізує після їх "гучних" заяв про контроль.

"А як вони контролюють місто, де точаться бої? Тільки позавчора взяли шістьох полонених. Що ж це за контроль такий? Ми ж розуміємо, що вони просто брешуть", - додав Гайдай.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти почали вивозити частину населення Сєвєродонецька з зайнятих районів.

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УкраїнаСєвєродонецьк