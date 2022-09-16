ЗСУ зірвали поповнення російської армії та відбили атаки на Донбасі, - Генштаб

Українські військові зірвали поповнення окупаційних військ та відбили кілька атак на Донбасі. Окупанти, у свою чергу, продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За цю добу ворог завдав чотири ракетні, п'ять авіаційних ударів і здійснив 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України.

Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закотне, Нью-Йорк, Мар'їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривий Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя та Миролюбівка.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріл з озброєння танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Харківському напрямку, у тому числі і з території РФ, - у районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Зибіне, Вовчанськ, Стрілка, Дворічна, Куп'янськ та Пристін;

напрямку, у тому числі і з території РФ, - у районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Зибіне, Вовчанськ, Стрілка, Дворічна, Куп'янськ та Пристін; на Слов'янському напрямку – у районі населеного пункту Гороховатка;

напрямку – у районі населеного пункту Гороховатка; на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка;

напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка; на Бахмутському напрямі – Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ;

напрямі – Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ; на Авдіївському напрямку – Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Продовжив обстріл по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії армії РФ постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема місто Запоріжжя.

На Південнобузькому напрямку обстрілу зазнали населені пункти Правдино, Луч, Степова Долина, Любомировка, Новогригорівка, Мирне, Широке, Білогірка, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгине, Високопілля.

Російські окупаційні війська продовжують використовувати навчальні заклади на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки. Так, за наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області на території місцевого аграрного ліцею розміщується військова техніка, а у корпусах – особовий склад противника. Така сама ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Поділи), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепове) областей.

Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки противника, що діють у Херсонській області, розуміють безперспективність наступу, тому скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: або з пораненням, або після загибелі.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів, завдавши їм шкоди, в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони вразила чотири райони зосередження живої сили та військової техніки супротивника та опорний пункт. Крім того, ЗСУ знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БПЛА.

Ракетні війська та артилерія продовжують знищувати ворога. Внаслідок удару по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. Крім того, до зони поразки потрапили два райони зосередження живої сили та бойової техніки російських росіян.