ЗСУ при штурмі відкинули росіян на декількох напрямках: зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля підрозділу Збройних сил Республіки Білорусь зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону. Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує ведення демонстративних дій. Агресор обстрілював з артилерії підрозділ сил оборони в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу сил оборони на державний кордон і в тил угруповання військ, що діє на Слов'янському напрямку. Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Кочубіївка. Наші воїни відповіли влучним вогнем, і ворог відійшов.

На Слов'янському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов'янськ. Ведуть розвідку боєм в районі населеного пункту Краснопілля, бій триває. Ворог намагався взяти під повний контроль населений пункт Богородичне. Українські воїни успішно відбили штурм.

Намагаючись створити умови для розвитку наступу на місто Слов'янськ, ворог застосовує артилерію в районах долини, Краснопілля, Дубровного та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку активних дій противник не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив зі ствольної та реактивної артилерії по підрозділах наших військ. Завдали авіаудару по населеному пункту Устинівка. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. Противник здійснює переміщення на напрямок додаткових підрозділів реактивної артилерії.

На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутися в напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активні наступальні дії противника не зафіксовані. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та перемоги.

На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Кульбакине, Миколаївка, Степова Долина, Мурав'ївка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Княже. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсона.

Агресор продовжує блокувати Цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. У його акваторії знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу"Калібр".

Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні і техніці. Протягом доби в Донецькій області воїни територіальної оборони ЗСУ збили вертоліт Мі-35М.є успіхи і в Запоріжжі. У Херсонській області у ворога значні втрати в живій силі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк і одночасно намагаються відрізати наземні шляхи постачання, які забезпечують сусідній з ним Лисичанськ. Водночас ЗСУ готують контрнаступ на Ізюм і Лиман.

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