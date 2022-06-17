Окупанти намагаються відрізати Лисичанськ, а ЗСУ готуються повернути Ізюм і Лиман, - ISW

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк і одночасно намагаються відрізати наземні шляхи постачання, які забезпечують сусідній з ним Лисичанськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW при цьому звертають увагу на слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що росіяни одночасно атакують на дев'яти напрямках.

Крім того, у звіті наголошується заява заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов про зміну тактики росіян: вони тепер використовують невеликі штурмові групи замість повноцінних батальйонно-тактичних груп.

Водночас українські сили, ймовірно, відновили контрнаступальну операцію на захід і північний захід від Ізюма. За оцінкою аналітиків ISW, її метою можуть бути наземні шляхи постачання, які росіяни використовують для забезпечення окупаційних військ в районі Ізюма і лиману.

У звіті також повідомляється, що вибух у Чорнобаївці, в результаті якого загинули мирні жителі, могли влаштувати росіяни, щоб налаштувати місцеве населення проти ЗСУ.

Відзначається, що росіяни можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором біля Херсона, щоб перешкодити підтримці населення українських контрнаступальних операцій.

Нагадаємо, за даними ISW, український опір на тимчасово окупованих територіях і загроза морської блокади на півдні заважають планам Росії щодо анексії.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують утримувати стратегічну ініціативу в боях проти російських солдатів. За його словами, одними з головних цілей України є деокупація всіх захоплених населених пунктів і відновлення зруйнованих регіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.