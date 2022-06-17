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ЗСУ збили ворожий безпілотник, якого немає на озброєнні в армії РФ

Фото: Безпілотник (24tv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України збили безпілотник окупантів, який офіційно не прийнятий на озброєння армії Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

"Українським військовим вдалося вполювати доволі цікаву "пташку" - російський розвідувальний БПЛА "Мерлин-ВР". Цей експериментальний безпілотник був публічно продемонстрований лише у вересні минулого року та офіційно не прийнятий на озброєння армії РФ", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що БПЛА розробили у смоленському "Науково-дослідному інституті сучасних телекомунікаційних технологій". Особливістю безпілотника є гібридна силова установка. За задумом розробників, вона мала забезпечувати апарату малу акустичну помітність.

Безпілотник може перебувати у повітрі до 10 годин та підійматися на висоту до 5 кілометрів. Також він може встановлювати доволі потужний оптико-електронний модуль.

Зазначається, що росіяни могли допустити невдалу спробу випробувати новинку у реальних бойових умовах. Хоча ймовірнішим є те, що загарбники відчувають брак штатних засобів, які вони втрачають під час бойових дій, і їм доводиться використовувати все, що є в наявності.

Нагадаємо, тероборона збила російський військовий вертоліт на Донбасі. ЗСУ оприлюднили відео.

Як повідомлялося, раніше українські військові збили ворожий вертоліт поблизу Миколаївки в Херсонській області.

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