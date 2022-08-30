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ЗСУ збили три ворожі безпілотники та керовану ракету Х-59

Фото: Повітряні сили України ліквідували три російські БпЛА та ракету Х-59 (Аrmyinform)
Автор: РБК-Україна

Українська авіація збила три ворожих безпілотних літальних апарати та одну високоточну керовану авіаційну ракету класу “повітря-земля” Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Командування повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що авіація здійснила близько 15 групових авіаударів по позиціях окупантів на різних напрямках.

“29 липня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну керовану авіаційну ракету класу “повітря-поверхня” Х-59″, – йдеться у повідомленні.

У Командуванні повітряних сил ЗСУ наголосили, що винищувачі, бомбардувальники та штурмовики продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по російських складах боєприпасів, бойовій техніці, засобах ППО, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах паливно-мастильних матеріалів, а також скупченню живої сили противника.

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили України надалі нищать російську техніку. Зокрема, 26 серпня "приземлили" ворожий гелікоптер та БПЛА оперативно-тактичного рівня, а 29 серпня знищили артилерійську установку.

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Воздушные силы Украины