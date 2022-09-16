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ЗСУ збили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю

Фото: ЗСУ збили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники сьогодні збили три крилаті російські ракети "Іскандер-К" над Дніпропетровською областю. Також був знищений ворожий БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"16 вересня, близько 14:00, на Дніпропетровщині, протиповітряною обороною Повітряне командування "Схід" Повітряних Сил знищено три крилаті ракети "Іскандер-К" та один БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні Кривий Ріг Дніпропетровської області знову піддався ракетним ударам. Росіяни в чергове завдали сильних руйнувань критичній інфраструктурі міста - йдеться про гідротехнічні споруди.

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Дніпропетровська областьПВОракетный удар