RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 на Донбасі

Фото: ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 на Донбасі (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові збили російський гвинтокрил у вівторок, 23 серпня, на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання Об'єднаних сил.

"В День Державного Прапора України вдалось знищити вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, збити ворожу техніку вдалось підрозділам зенітно-ракетних військ Сил оборони.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ знищили склад з боєприпасами в Каховці та підтвердили ураження двох мостів.

Також військовим вдалось завдати ударів по позиціях росіян на кількох напрямках. Результатом цього стали три знищенних БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонецька областьВійна в Україні