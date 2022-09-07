ЗСУ збили російський Су-25 в Харківській області (відео)

В середу, 7 вересня, українські військові знищили російський Су-25 на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратком ЗСУ .

На кадрах видно, як літак летить, потихеньку знижуючись, а потім і зовсім падає. Над місцем падіння відразу підійматися дим.

Як повідомлялося, ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів на південному напрямку.

Крім того, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 460 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 50 610 солдатів.

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